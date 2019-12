Meningite, ragazzo di 15 anni ricoverato: scattata la profilassi a scuola

TREVISO - Un ragazzino di 15 anni è stato ricoverato con diagnosi di meningite da meningococco, all'ospedale di Treviso all’Unità di Malattie Infettive. Il ragazzo abita nell’hinterland trevigiano: ha iniziato mercoledì mattina ad accusare febbre e cefalea, nel pomeriggio è peggiorato ed è stato ricoverato. E' in discrete condizioni. Avviata la profilassi antibiotica per i contatti stretti in ambito scolastico (limitata a compagni e docenti della classe dell’Istituto superiore frequentato), familiare e del tempo libero.

Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA