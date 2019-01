Imprenditore Menegazzo a giudizio, i pm: «Simulò un furto di 100mila euro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - L'imprenditoreha denunciato ignoti ladri che avrebbero rubato 100 mila euro nella sua casa di. Ma secondo la procura si è inventato tutto per truffare l’assicurazione. Ora è stato chiesto il rinvio a giudizio.Menegazzo, 59 anni, ex titolare del gruppo Cm, la società in liquidazione che creò il marchio di supermercatia Conegliano (oggi di proprietà di un’altra società, del tutto estranea) è accusato di simulazione di reato e frode assicurativa: voleva incassare il risarcimento - l'ipotesi dei pm riportata dal Corriere Veneto - in un momento economico difficile a causa dei pignoramenti per le attività commerciali in crisi.Il furto, secondo quanto denunciato dal 59enne, sarebbe avvenuto la sera del 16 dicembre di due anni fa, mentre lui e la sua famiglia non c'erano. L’abitazione era dotata di sistema d’allarme perimetrale, ma i ladri, aveva dichiarato Menegazzo, sarebbero entrati passando dalla dependance, nella quale la porta allarmata non era funzionante raggiungendo la cassaforte, forzandola e asportando tutti i gioielli. Per un bottino appunto di 100 mila euro.