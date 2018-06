Da emporio di campagna a ristorante di lusso: Menegaldo e il pesce per cui vanno tutti pazzi

di Federica Florian

MONASTIER - Un po', un po', un po'. «Dove si trovava tutto quello che poteva servire alle famiglie rurali del tempo, ossia mercerie, e quindi filo, bottoni, lana, ma anche ferramenta, chiodi, martelli, compresi carburo e petrolio per alimentare le lampade, poichè l'elettrificazione qui non era ancora arrivata. E poi tabacchi e tutto l'occorrente per i norcini che macellavano i maiali nelle case contadine, per farne salsicce e salami»., rinomatodi cui parlano tutte le migliori guide enogastromiche italiane ed estere, per decenni è stato il centro di un microcosmo in questo pezzetto di campagna trevigiana, a ridosso della provincia di Venezia.