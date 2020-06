TREVISO Si appostano sotto i portici o in mezzo alla strada, cercano di fermare i passanti e chi ci cade impietosito si vede proporre l'acquisto di inutili cianfrusaglie in cambio di denaro. Chi non si presta a donare viene pressato con modi spesso davvero poco ortodossi, sicuramente ben al di fuori della legalità. Purtroppo il lockdown non ha messo la parola fine a questa fastidiosa pratica che, anche a Treviso, ciclicamente si ripresenta. Nel pomeriggio di giovedì il nucleo di sicurezza stradale della polizia locale ha sanzionato e interrotto l'attività di vendita ambulante a abusiva portata avanti da un ragazzo di 23 anni di Torino, senza fissa dimora, con precedenti penali per furto e con a carico vari fogli di via da numerose città in tutta Italia. Il giovane piemontese, secondo alcuni testimoni, fermava i passanti e insisteva, con un modo petulante, chiedendo loro offerte in cambio di cartoline. Chi giustamente non consegnava i soldi richiesti veniva seguito, anche con fare minaccioso, e qualche parola di troppo.



L'INTERVENTO

Per evitare che la situazione degenerasse la polizia locale è prontamente intervenuta. «Alcuni residenti e commercianti di via XX Settembre hanno segnalato ieri pomeriggio (giovedì ndr) la presenza di questo giovane che importunava i passanti con fare a volte minaccioso nel caso in cui non ricevesse offerte per cui l'intervento degli agenti è stato immediato con il sequestro delle cartoline e la sanzione di 150 euro -ha raccontato ieri il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo- È bastato ciò per interrompere l'attività non autorizzata, allontanare il giovane e riportare tranquillità su quella via».



IL SEQUESTRO

Un secondo intervento dei vigili è avvenuto, sempre nel pomeriggio di giovedì, in piazza Pola dove stava agendo un altro venditore ambulante abusivo. A finire nei guai un cittadino senegalese che proponeva la vendita di collane e braccialetti ai passanti. La merce è stata posta sotto sequestro ed è stata portata presso il comando della polizia locale, in via Castello d'Amore. Anche in questo caso l'intervento è stato effettuato dagli agenti del nucleo operativo nel centro storico. Fondamentali sono state le numerose segnalazioni dei commercianti della zona ma anche alla velocità delle mountain bike elettriche. © RIPRODUZIONE RISERVATA