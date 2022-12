MARENO (TREVISO) - Un torneo di calcio a cinque per ricordare le due cugine Sara e Jessica morte nel terribile tamponamento avvenuto il 30 gennaio scorso lungo l'autostrada A28. Il memorial "Jessica & Sara, sempre con noi" si terrà il 14 gennaio alle 15 nel palazzetto di Mareno di Piave. Ad affrontarsi quattro squadre amatoriali: Pordenone amatori, Atletico Conegliano, Selecao e Atletico Mareno squadra in cui gioca anche Alain Fragasso papà di Jessica. Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, la prima 20enne di Mareno e la seconda 26enne di Conegliano, sono rimaste uccise dopo che la loro auto, nella quale viaggiavano anche le due figlie di Sara, è stata violentemente tamponata da un Suv guidato da un imprenditore di 61 anni di origine bulgara lungo l'autostrada A28, tra Azzano Decimo e Villotta di Chions. La loro morte ha gettato nel dolore due famiglie ma ha unito due comunità nel segno della solidarietà. «È una cosa che avevo già in mente spiega Alain ma i compagni di squadra hanno anticipato i tempi. Vorrei ringraziarli perchè ci sono stati sempre vicino». Alain ringrazia le squadre che hanno accettato di partecipare al quadrangolare intitolato alle due cugine. «Volevamo ricordare Sara e Jessica - spiega Andrea Dal Cin presidente dell'Atletico Mareno - Vogliamo che questo torneo diventi la prima edizione di un Memorial che verrà proposto ogni anno». Nel segno della solidarietà, proprio in questi giorni, si è conclusa la raccolta fondi benefica organizzata da Cristina amica di Jessica. Il crowdfunding ha raccolto 18mila euro in un anno. La cifra è stata divisa tra le famiglie di Jessica, Sara e le due figliolette di quest'ultima rimaste senza mamma. «Dopo 11 mesi abbiamo diviso i soldi raccolti - spiega Alain - il mio ringraziamento va innanzitutto a Cristina per quanto fatto e poi a tutte le persone che hanno donato. Non riesco a ringraziare singolarmente tutti, il mio ringraziamento è come se fosse rivolto ad ogni singolo donatore». E Alain Fragasso spiega che i fondi destinati a Jessica saranno destinati a borse di studio per le scuole di Mareno di Piave e Conegliano.