Stop alla campagna pasquale Melegatti «Tardivo l'intervento di Hausbrandt»

I particolari sul Gazzettino del 10 febbraio

VERONA - Il Tribunale di Verona non ha dato il via libera alla. La mancata approvazione è stata motivata con la mancanza dei tempi tecnici per produrre 300mila colombe (come previsto nella mini-campagna pasquale), dal 19 febbraio al 9 marzo, quindi ben oltre i tempi fissati dal Tribunale stesso e concordati con iper attivare ledi San Giovanni Lupatoto (Verona).Il termine per la presentazione del piano di risanamento di Melegatti al Tribunale scaligero, infatti, scade il 9 marzo e il giudice ha convocato i soci il prossimo 23 febbraio per fare il punto della situazione, che finora ha presentato zone «grigie».