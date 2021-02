MEDUNA DI LIVENZA - Incendio nel pomeriggio di oggi in un capannone di circa 330 metri quadri a Meduna di Livenza in via Pascoli. La struttura a fuoco è un ricovero animali (vitelli) ed anche ricovero attrezzi. Presenti all'interno scorte di paglia e fieno. Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono arrivate in rinforzo ai pompieri di Motta di Livenza primi ad accorrere.

