Agricoltore resta incastrato con un braccio nel motocoltivatore

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO) - È rimastonel, lo salvano i vigili del fuoco con i sanitari del Suem. L'incidente è accaduto questa mattina verso le 9.30 tra i campi diÈ qui che un agricoltore è rimasto incastrato con un braccio nel motocoltivatore. Fortunatamente le sue grida di aiuto hanno permesso di lanciare la richiesta di soccorso.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Motta di Livenza con i sanitari del Suem di Oderzo e i colleghi di Treviso, con Leone 2, l'elicottero del Servizio sanitario di emergenza. Non senza difficoltà i vigili del fuoco sono riusciti a liberare il malcapitato. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.