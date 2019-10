di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO (TREVISO) «Mi so che l'è musulman, ma l'è un bravo cristian». E con questa frase nel cuore, pronunciata da una signora che allo sportello insisteva allo sfinimento per ottenere una prenotazione nel suo ambulatorio, alla soglia degli 80 anni il dottoreffettua visite, stila diagnosi, prescrive terapie. Ma non in una clinica privata, bensì nella sanità pubblica, come ha sempre orgogliosamente fatto in quasi mezzo secolo di vita e di professione trascorso a, la città che lo accolse da giovane specializzando arrivato dalla Siria e che tuttora lo apprezza come primario emerito di Medicina fisica e riabilitazione, una formula che consente all'Ulss 2 Marca Trevigiana e alla Regione di esaudire il suo desiderio senza infrangere la legge: «Continuare a lavorare, però gratis, per seguire le persone che non hanno i soldi per curarsi».