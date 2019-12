Figlia salvata, il medico eroe chiama i genitori di Sofia: «Presto ci incontreremo»

SUSEGANA (TREVISO) - L'appello sui social ha funzionato. Laura Morellato e Luca Granzotto, i genitori della 19enne Sofia Morellato Mondin che è stata salvata da un medico dopo il terribile incidente in cui era rimasta coinvolta il 23 dicembre scorso a Dobbiaco, sono riusciti a entrare in contatto con quell'angelo. Quello che avevano definito «un eroe» è un ragazzo di 25 anni. Si chiama Alessandro Trapani, vive a Treviso ed è un neolaureato in Medicina, ancora in cerca di un'occupazione. Il giovane e la famiglia di Sofia si sono infatti parlati al telefono, in attesa di incontrarsi di persona quando la 19enne si sarà ripresa del tutto.

IL PERSONAGGIO

Il post su Facebok di Laura Morellato era diventato in breve tempo virale. Tanto da arrivare all'occhio della madre di Alessandro, che l'ha informato che i genitori di Sofia lo stavano cercando per ringraziarlo. Lui allora si è messo in contatto con loro, più per sapere come stava la ragazza. Sono stati gentili con me. So che l'operazione di Sofia è andata bene e questo è l'importante. Ci incontreremo presto, non appena la ragazza starà meglio». Alessandro racconta di non aver fatto nulla di speciale, se non quello per cui ha studiato. Mentre alcune auto facevano inversione di marcia lungo la statale 51 dell'Alemagna, lui invece si è avvicinato all'incidente per cercare di dare una mano. Un gesto banale, secondo Alessandro. Del tutto fuori dal normale per i genitori di Sofia e non solo. «Ero lì per caso e ho fatto quello che mi sentivo di fare - ripete Alessandro - Non sono un eroe perché non è una storia a lieto fine, è morta una persona e non c'è niente da celebrare». In tanti però, soprattutto sui social network, dicono il contrario. E c'è chi sottolinea che, senza il suo intervento, magari il bilancio sarebbe potuto essere più grave.

L'INCIDENTE

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 di lunedì 23 dicembre a Carbonin, sulla la strada che collega Cortina a Dobbiaco in Val Pusteria. La Mercedes in cui viaggiava la vittima, Loredana Scaggiante, 84enne di Mestre che sedeva sul posto del passeggero, ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con l'auto di Sofia Morellato Mondin, anche lei seduta sul posto del passeggero nella Hyundai guidata dall'amico Alex. Nell'impatto la giovane è stata sbalzata fuori dalla vettura finendo contro il muro di contenimento del terrapieno. Il primo a soccorrerla era stato appunto Alessandro Trapani. Un intervento considerato prodigioso dai genitori della 19enne: «Si è fermato a prestare aiuto ai feriti prima dell'arrivo della Croce bianca, dei vigili del fuoco di Dobbiaco e dei carabinieri. Un vero miracolo per Sofia e per Alex. Quel medico però - avevano scritto nel post - dopo l'arrivo dei soccorsi che sono stati comunque immediati, ha proseguito il suo viaggio». Dopo il tremendo impatto, Alex e Sofia sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Bolzano a causa delle ferite riportate nello scontro. Alex aveva una vertebra scheggiata ed è stato dimesso dopo. Sofia invece è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Dovrebbe cavarsela con trenta giorni di prognosi. Passata la paura per le conseguenze che poteva avere quell'incidente, i genitori della 19enne non vedoevano l'ora di poter ringraziare Alessandro e, almeno per telefono, gli hanno dimostrato tutta la loro riconoscenza.

