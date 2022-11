CODOGNE’ (TREVISO) - Alfonso Feis è rimasto l’unico medico di famiglia a presidiare il centro medico di Roverbasso che negli ultimi anni ha sofferto della defezione di molti medici di base. Tra meno di un anno il Feis andr à in pensione e il futuro del centro rimane incerto. Sempre in prima linea, Feis ha continuato ad esercitare la sua professione con grande rispetto per i suoi pazienti, anche esponendosi e andando a visitarli in casa, tanto che l’anno scorso ha contratto lui stesso il virus del Covid ed è stato ricoverato per alcune settimane a Vittorio Veneto. Dal mese di marzo ne segue più di 1900, un numero record. « Per la carenza dei medici mi è stato chiesto di aumentare il numero di paz i enti. Il fatto di aver ne assunto 1900, crea però situazioni di disagio in quanto le richieste sono diventate insostenibili. P er le troppe pretese. L’enorme numero di assistiti è dovuto al fatto che altri colleghi sono andati in pensione, altri si sono trasferiti ed oggi sono rimasto l’unico medico. I caric hi sono diventat i impressionant i: svolgo il mio lavoro per quattro giorni al mattino per quattro ore e due giorni al pomeriggio al centro di medicina e altri tre giorni nel le case di riposo di Cordignano e Vazzola. Quindi le visite a domicilio. Ho dato il mio numero di cellulare e la gente chiama a tutte le ore» .



Come ha organizzato il lavoro?

« Ho dato il mio numero di cellulare a tutti, ma auspicherei che ne venisse fatto un uso opinato e intelligente. Le richieste sono continue sia al telefono che via WhatsApp . I pazienti mi mandano foto e richieste di visite e di diagnosi immediate, anche fuori d all’orario di lavoro. Spesso pretendono risposte subito. Visito pi ù di 30 persone al giorno oltre a quelle che si presentano senza aver prenotato. Mi trovo ad andarmene alle 21.30 invece che alle 19.30 senza tener conto del lavoro di burocrazia da svolgere una volta rincasato » .



Momenti di forte stress

«Sì, m i sento stressato. Ho attivato un’app di prenotazioni, ho una segretaria che risponde al telefono e un servizio per le ricette ripetitive e per le urgenze un servizio di prenotazione via email. Non ho fatto pi ù di dieci giorni di ferie quest’anno per la difficolt à a trovare chi mi sostituisce » .



Come risolvere il problema?

«I pazienti debbono sapere quali sono i loro diritti ma anche i loro doveri. Il rispetto degli orari , ad esempio. Ricevo pi ù di cento telefonate al giorno anche quando lo studio è chiuso. La mia non vuole assolutamente essere una guerra contro i pazienti, ma ci vuole una reciproca migliore comprensione altrimenti con il carico di lavoro e le pretese dei cittadini si arriva al caos . Senza contare le pratiche burocratiche che devo svolgere quando torno a casa. Inizio alle 8 del mattino e finisco ben oltre le 20 della sera, azzerando cos ì la mia vita privata ».