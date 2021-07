TREVISO - Cento euro in cambio di un certificato vaccinale falso per attestare un'inoculazione del siero anti Covid mai avvenuta. Quando in realtà lui, che è un medico dell'Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) dovrebbe essere già immunizzato da tempo. A maggior ragione lavorando in un centro vaccinale: quello di Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso. L'hub allestito in un paese da poco meno di 6mila anime che serve però...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati