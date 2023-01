TREVISO Condannato a risarcire l'Usl 2 della Marca con 105mila euro perché, in qualità di medico di medicina generale convenzionato (incarico cessato il 23 gennaio 2019 per dimissioni), svolgeva attività libero professionale «in forma strutturata e non certo occasionale, e in misura sicuramente superiore a quella dichiarata» dall'1 aprile 2016 al 30 novembre 2018. È in sintesi la sentenza emessa dalla Corte dei Conti di Venezia nei confronti del dottor Alessandro Dalla Vedova, 40enne nato a Venezia ma residente a Treviso (assistito dagli avvocati Domenico Giuri, Alessandro Veronese, Federica Ostan e Giulio Politeo), che per i magistrati contabili ha dedicato molto più tempo del consentito alla sua attività di medico estetico presso la Derma Laser Clinic di Preganziol (struttura non accreditata nè convenzionata con il servizio sanitario nazionale) senza comunicarlo all'Usl. Circostanza che, stando alla sentenza, gli ha permesso di percepire compensi superiori a quelli che gli sarebbero effettivamente spettati dall'attività di medico di medicina generale convenzionato.

LA VICENDA

La vicenda ha inizio il 13 dicembre 2016 quando la guardia di finanza di Treviso, a conclusione di un'indagine sulle attività libero professionali svolta da medici dipendenti o in rapporto di convenzione con le aziende sanitarie, ha inviato una segnalazione che, il 6 marzo 2018, si è poi tradotta in un'istruttoria della Procura regionale che, anche se la Procura di Treviso a livello penale aveva chiesto l'archiviazione della posizione del medico (archiviata dal gip il 7 novembre 2019), ha ritenuto che fossero sussistenti «i profili di responsabilità amministrativo-contabile» a carico di Dalla Vedova. Partendo dal presupposto che a un medico di medicina generale è concesso svolgere anche attività libero professionale, la Giunta Regionale del Veneto ha però posto dei paletti: il limite orario dev'essere di 5 ore settimanali oltre le quali va apportata la decurtazione del numero di assistiti pari a 37,5 unità per ogni ora eccedente, e in totale non possono comunque superare le 13 ore settimanali, limite oltre il quale il numero di assistiti scende sotto il rapporto ottimale. Limiti orari che, appunto, Dalla Vedova avrebbe sforato nei due anni e mezzo contestati.

LE ACCUSE

Per giungere a una sentenza di condanna, la Corte dei Conti si è basata sulla relazione della guardia di finanza che ha analizzato i compensi ricevuti da Dalla Vedova per l'attività alla Derma Laser Clinic, i professionisti che lavoravano nella struttura, gli orari di ricevimento dei pazienti, le fatture emesse e l'agenda delle prenotazioni. Dalla Vedova, che ha sempre respinto le accuse sostenendo che l'attività libero professionale non gli impediva lo svolgimento delle attività di medico di medicina generale che non è mai stato pregiudicato (sostenendo inoltre che la contestazione sarebbe prescritta perché risalente a più di 5 anni fa), secondo i magistrati era però presente in modo continuativo nella struttura. Tant'è che sono state emesse 2.170 fatture dall'1 aprile al 31 dicembre 2016, 2.362 nel 2017 e 2.439 dall'1 gennaio al 30 ottobre 2018. Gli appuntamenti fissati in agenda andavano da un minimo di 5/6 a un massimo di 20/22 al giorno, e l'attività del medico si svolgeva in un arco temporale variabile dalle 4 alle 7 ore e mezzo. Circostanze, scrive la Corte dei Conti, che «escludono la mera occasionalità dell'attività libero professionale».