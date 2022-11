TREVISO - Un campus universitario diffuso con aule prese in affitto tra il cinema teatro Aurora, l'oratorio di via Scarpa e l'istituto Emiliani di via Venier. Più gli spazi nella sede dell'Ordine dei medici di Treviso. E a breve anche altri locali di proprietà della parrocchia di Fiera. È questa, ad oggi, la mappa dei corsi che gravitano attorno all'ospedale. In attesa della costruzione del nuovo campus universitario del Ca' Foncello da 5mila metri quadrati e 10 milioni di euro, che dovrebbe essere pronto per il 2025, l'Usl della Marca ha preso in affitto tre poli, a breve potrebbero diventare quattro, per ospitare le lezioni del nuovo corso completo di Medicina e chirurgia (tutti e sei gli anni) e quelli delle lauree delle professioni sanitarie nella sede trevigiana.

LEZIONI AL CINEMA

Il cinema teatro Aurora, che sorge accanto alla Chiesa Votiva e che conta fino a 300 posti, verrà usato per tutto questo primo semestre, fino all'avvio dei lavori di ristrutturazione, previsti dopo l'inizio del prossimo anno. L'azienda sanitaria ha appena definito un rimborso spese nei confronti della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice pari a 450 euro al giorno di lezione per novembre e dicembre. Di seguito, si userà anche il complesso di via Scarpa, già sede dell'istituto paritario Galilei, di proprietà della stessa parrocchia, per un totale di 550 metri quadrati alle spalle della Chiesa Votiva. In questo caso l'Usl ha siglato un contratto triennale per un importo complessivo dell'affitto pari a 70mila euro. Al quadro delle aule, poi, si aggiunge l'ormai consueto riferimento dell'istituto Emiliani di via Venier, a ridosso della Casa della Carità della Caritas. E la conferma degli spazi concessi nella sede dell'Ordine dei medici di Treviso, a due passi dall'ingresso dell'ospedale, in via cittadella della salute. Ma non è finita. A breve, infatti, l'azienda sanitaria potrebbe prendere in affitto anche altri locali, stavolta dalla parrocchia di Fiera. La discussione è aperta.

LA RICERCA DI SPAZI

«A fronte dell'incremento del numero di posti per le immatricolazioni ai diversi corsi di laurea delle professioni sanitarie e di Medicina e chirurgia spiegano dall'Usl della Marca l'azienda si è impegnata a mettere a disposizione ulteriori locali rispetto a quelli già destinati all'attività formativa, completi di attrezzature, arredi, strumenti informatici, biblioteca, con accesso alle riviste scientifiche in cartaceo e online, utili allo svolgimento delle attività».

I NUMERI

I numeri, dopotutto, sono sempre più impegnativi. A regime, solo il corso di laurea in Medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella sede di Treviso conterà 500 studenti (oggi sono già 298). Mentre i corsi delle professioni sanitarie, tra Treviso e Conegliano, contano già 760 studenti (sono 150 i posti per il corso in infermieristica, che dal prossimo anno accademico potrebbe salire a 200). Più 154 studenti in formazione nell'ambito della collaborazione con la Nostra Famiglia. Se si aggiungono anche i 646 studenti che sono impegnati nell'ospedale di Treviso attraverso i tirocini esterni, infine, si arriva a un totale di oltre 1.850 futuri professionisti in crescita all'interno dell'Usl della Marca.

IL POLO

Il tutto in attesa appunto della realizzazione del campus universitario del Ca' Foncello, operazione da oltre 10 milioni, attraverso il recupero del complesso dell'ex Vetrelco di via Polveriera, tra l'entrata vecchia dell'ospedale e l'ex deposito di Mom. Il nuovo polo sarà pronto per il 2025. Intanto sono partite le attività propedeutiche alla bonifica, a cominciare dai carotaggi. Solo sistemare l'area costerà qualcosa come 700mila euro. «Puntiamo a fare in modo che il nuovo campus sia pronto nel giro di due anni e mezzo fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca il progetto c'è. Stiamo parlando di un'area da oltre 5mila metri quadrati che avrà un'aula magna da 400 posti, altre sei aule da 100 posti e altrettante da 80, laboratori e mensa». Almeno qui, invece, non ci saranno alloggi per gli studenti. Si sta valutando la possibilità di affidare l'intervento per la costruzione del campus direttamente a Ospedal Grando, il gruppo che sta tirando su il nuovo Ca' Foncello (che il 29 dicembre vedrà il primo passo con l'inaugurazione del monoblocco). Sulla carta sarebbe infatti possibile procedere con un'estensione del project financing da oltre 250 milioni di euro. Altrimenti sarà necessario aprire una gara europea.