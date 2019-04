Insulti sui social, i medici passano al contr'attacco: «Ora quereliamo»

di Mauro Favaro

Ora basta. I medici si sono stancati di essere accusati e insultati da pazienti che minacciano di denunciarli e di trascinarli in tribunale chiedendo dei maxi-risarcimenti, sia direttamente in ambulatorio che attraverso social network. E hanno deciso di rispondere con la stessa moneta. Cioè querelando le persone che li denigrano e li diffamano. Non si era mai arrivati a tanto. Il giro di vite è stato annunciato dall'Anpo, l'associazione nazionale dei primari ospedalieri, che a Treviso è guidata da Roberto Rigoli,...