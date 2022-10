TREVISO - Arrivano i medici di famiglia a pagamento. Affiancati anche dagli infermieri. A fronte di prezzi calmierati, sostanzialmente in linea con il ticket, sarà possibile accedere a servizi attivi 7 giorni su 7, evitando le attese negli ambulatori e le code come codici bianchi nei pronto soccorso degli ospedali. Il tutto con la prospettiva di poter prenotare visite generiche e prestazioni infermieristiche direttamente nelle farmacie. È questo lo schema che sta alla base della nuova rete Centri prime cure, attività privata messa in piedi dalla società trevigiana MipMedical Srl. Ieri è stato aperto un nuovo studio medico a Caerano. Qui lavorano giovani dottori non ancora specializzati, già impegnati come sostituti di medici di famiglia o nelle unità speciali per il Covid. Il prezzo per una visita generalista è di 20 euro. L’obiettivo è quello di colmare il buco che c’è nella medicina territoriale. Basti pensare che nel trevigiano ci sono ancora 74 ambulatori senza un medico di famiglia titolare. Proprio oggi, poi, verrà attivato un nuovo ambulatorio infermieristico nel quartiere latino di Treviso, in Galleria della Dogana. In questo caso le tariffe dipendono dalle prestazioni richieste. La media, comunque, è sui 20 euro: da 10 euro per un’iniezione a 40 euro per un lavaggio auricolare. Senza dimenticare le medicazioni, gli Ecg e così via.

IL PUNTO

« I medici di famiglia da una parte sono sempre di meno e dall’altra sono sempre più impegnati – fa il punto Alvise Alexandre, socio unico di MipMedical – noi puntiamo a creare una rete privata ma con prezzi accessibili per fare in modo che le persone possano avere la prestazione richiesta nel giro di poco tempo, senza essere costrette a lunghe attese e senza andare a sovraccaricare i pronto soccorso per problemi non urgenti » . Lo studio medico di Caerano è aperto ogni mattina, sette giorni su sette. Così come l’ambulatorio infermieristico di Treviso che oltre alle mattine funzionerà anche il martedì e il sabato pomeriggio.

LE TARIFFE