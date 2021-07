TREVISO - Si chiederà a ogni medico di famiglia di seguire più persone, passando stabilmente da 1.500 a 1.800 assistiti. Discorso simile per i pediatri. E poi si apre alla possibilità di inviare gli specialisti degli ospedali negli ambulatori del territorio, in particolare quelli in vista della pensione. Fino ad arrivare all’istituzione dell’infermiere di famiglia. Senza scordare la revisione degli ambiti territoriali, a partire dalle guardie...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati