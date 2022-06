Carne e latticini irregolari nascosti nei bagagli: maxi sequestro in aeroporto

TREVISO - Maxi sequestro in aeroporto di carne e latticini nei bagagli di alcuni passeggeri dall'Albania. Circa 44 chili di carne, derivati e latticini chiusi in sacchetti di plastica e conservati nel bagaglio di qualche viaggiatore sono stati confiscati dai funzionri dell'agenzia delle accise, dogane e monopoli dell'ufficio di Treviso nella sede operativa territoriale dell'aeroporto Canova di San Giuseppe. Tutto il cibo ritrovato era sprovvisto dell'etichettatura, della tracciabilità e dei certificati che ne autorizzano l'importazione all'interno dell'Europa. Alimenti che quindi, sono stati ritenuti potenzialmente nocivi per la salute umana e per questo confiscati, consegnati al gestore aeroportuale che ne assicura lo stoccaggio per la distribuzione nel rispetto della normativa.