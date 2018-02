Proiettile per Mauro Marin: «Minacciato di morte dal padre dell'ex fidanzata incinta»

di Maria Chiara Pellizzari

CASTELFRANCO - Unperè stato consegnato all'. «Questo è per te», gli avrebbe detto, consegnandogli la pallottola, secondo quanto denunciato ai carabinieri dallo stesso Marin. «Sono stato minacciato di morte, ho passato un mese d'inferno, con attacchi di panico e tachicardia», spiega il salumiere castellano, che ha presentatoai carabinieri di Castelfranco il 9 gennaio scorso, per tutelarsi. Secondo quanto riferito alle forze dell'ordine, Marin avrebbe ricevuto intimidazioni e presunte minacce di morte dal padre dell'ex fidanzata la quale aspetta un figlio dal castellano. I fatti risalgono al periodo natalizio.Marin si trovava nella provincia dell'Aquila, dov'era andato a trovare la madre di suo figlio. Lei, Jessica, dopo aver convissuto per circa otto mesi a Castelfranco con Marin, al quarto mese di gravidanza ha infatti scelto di tornare nella sua casa in Abruzzo. Una decisione presa d'accordo con la sua famiglia per far nascere il bimbo con il ginecologo di fiducia, e crescerlo poi nel loro paese. Marin, invece avrebbe voluto crescere il figlio in Veneto. E il contrasto di vedute, spiegato da Marin dopo Natale nello studio di Barbara D'Urso, ha portato all'insanabile rottura. Questo è per te, avrebbe detto il padre dell'ex fidanzata, cinquantenne, all'ex gieffino, consegnandogli la pallottola che poi Marin ha fotografato e postato su Facebook...