Non ce l’ha fatta Mauro Dalla Zanna, il 57ennne di Postioma di Paese investito lo scorso 10 giugno in via del Vesco a Breda di Piave da un pirata della strada, poi rintracciato dagli agenti della polizia locale, scappato senza prestargli soccorso dopo averlo tamponato e scaraventato sul ciglio della strada. «Non mi sono accorto di nulla» aveva detto il conducente, un 92enne di Maserada, la cui vettura era stata individuato grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere della zona. A undici giorni dallo schianto Dalla Zanna, che aveva riportato gravissime lesioni, si è spento all’ospedale Ca’ Foncello la notte tra martedì e mercoledì. Ora al 92enne, già segnalato alla Procura, verrà anche contestato il reato di omicidio stradale. I funerali di Dalla Zanna saranno celebrato domani, sabato 25 alle 10, nella chiesa parrocchiale di Postioma.



Ieri mattina, invece, una donna di 52 anni è stata investita da un mezzo della Contarina mentre attraversava le strisce pedonali. in via Bianchin a Postioma. La signora aveva controllato a destra e sinistra e stava camminando proprio sulle zebre. Un’accortezza che tuttavia non è bastata a risparmiarle un pericoloso investimento. Un camioncino per la raccolta dei rifiuti l’ha centrata in pieno, facendola cadere a terra. Nel violento impatto contro l’asfalto la donna ha riportato botte, contusioni, la rottura di un paio di costole e un sospetto trauma cranico. Il conducente, rammaricato e sconvolto, si è fermato subito a prestarle soccorso, avvertendo nel frattempo i soccorsi. Il mezzo viaggiava in direzione di Paese, dopo aver scaricato a Trevignano le frazioni di umido prelevate porta a porta dalle abitazioni di Paese. In una manciata di minuti è arrivata sul posto un’ambulanza. I sanitari del Suem 118 hanno prestato le prime cure alla malcapitata, sempre rimasta cosciente. La donna è tuttora ricoverata con alcune costole rotte. Anche se ad impensierire i medici è soprattutto il sospetto trauma cranico.