L'oro olimpico Maurizio Stecca: «Sono guarito dal Covid, ho vinto il match della mia vita»

TREVISO - Maurizio Stecca, dal 12 dicembre scorso ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso Cà Foncello nonostante fosse vaccinato con doppia dose, è guarito dal Covid. Lo annuncia lui stesso con un post sul proprio profilo Facebook, in cui c'è anche una sua foto, sul letto d'ospedale, in cui appare sorridente e fa il gesto del pollice all'insù. «Ho vinto il match della mia vita - scrive il pugile oro olimpico a Los Angeles '84 -, grazie a voi per avermi sostenuto con il vostro team amici… Buon Natale 2021, Maurizio Stecca».