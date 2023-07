Piazza Matteotti, giù 2 platani: «Tagli inutili». «No, pericolosi»

Cadono i giganti di piazza Matteotti. Ieri mattina i tecnici del Comune hanno abbattuto due platani che garantiva una buona porzione d’ombra alla piazza-parcheggio. Erano entrambi malati e rischiavano di diventare instabili entro breve. Ma non solo. A Ca’ Sugana, sul tavolo del vicesindaco Alessandro Manera, ci sono due relazioni firmate da altrettanti agronomi che dicono la stessa cosa: se le piante malate fossero rimaste al loro posto, entro poche settimane anche le altre attorno alla piazza sarebbero state contagiate e quindi da abbattere. E a quel punto la piazza del mercato delle scarpe avrebbe cambiato del tutto fisionomia.

LA POLEMICA

Il taglio però non è passato sotto silenzio. Treviso Civica, movimento guidato da Franco Rosi, ha evidenziato alcune storture: «Fa scalpore e tristezza veder tagliare dei platani in centro città, in piazza del Grano. Sembra che fossero realmente malati. Speriamo che il Comune posizioni in autunno nuove piante per la nostra città. L’albero è la migliore “tecnologia” che ha l’uomo per contrastare i cambiamenti climatici e vivere bene». Il problema, secondo la civica, è però un altro e a va oltre gli ultimi due abbattimenti: «Centinaia e centinaia di alberi, nel Comune, vengono capitozzati, potati, tagliati, senza motivo, per paure, per noia, per ignoranza. E il regolamento del Verde che il Comune ha non viene fatto rispettare. Queste insane abitudini portate avanti da privati o da “professionisti” spesso incompetenti provocano danni gravi alle piante, esseri viventi». Quindi la proposta: «Ragioniamo, allora, sulla formazione, su un albo di professionisti, su un ruolo attivo del Comune per tutelare il patrimonio verde privato e pubblico di Treviso. Il verde è un bene di tutta la comunità. Ne abbiamo tutti bisogno. Potremmo poi proseguire sul vergognoso consumo di suolo vergine che distrugge giardini, prati e aree boschive in favore del cemento. Il Comune deve vigilare».

LA RISPOSTA

Immediata la replica del vicesindaco Manera: «SeTreviso Civica ritiene che ci siano cose poco chiare o che non vanno nella gestione degli alberi in città, può tranquillamente presentare esposti e denunce per le vie ufficiali. Se invece ritiene che gli alberi malati e pericolanti non vadano abbattuti, si può sempre assumere la responsabilità di una loro eventuale caduta. Non siamo di certo contenti di aver dovuto abbattere due alberi così grandi di piazza Matteotti che, verranno sostituiti. Sono stati fatti 10 sopralluoghi, consultati due agronomi che hanno dato lo stesso parere: quelle piante erano malate e pericolanti. Abbiamo dovuto abbatterle per salvare le altre. E un’altra e sotto osservazione, ma contiamo di preservarla».

Paolo Calia

