Elezioni a Treviso. Matteo Salvini in città per Conte: «Niente ballottaggio, qui si vince al primo turno». Poi la frecciatina: «Mario, hai l'armocromista?»

TREVISO - Matteo Salvini in città per sostenere la candidatura a sindaco di Mario Conte. Assente Luca Zaia per malattia, sarà invece presente domani per la chiusura della campagna elettorale. «Treviso vincerà al primo turno, niente ballottaggio - ha esordito Salvini - Tornerò qui solo per festeggiare. Se la contestazione più grande che le opposizioni possono fare a Conte sono i fagiani nei cantieri, noi andremo a coccolarli personalmente. La Lega sarà il primo partito in città». E ha poi aggiunto: «Non diamo per scontato niente ma Treviso da quando ero un piccolo consigliere comunale a Milano, è sempre stata per me un modello da Gentilini a Gobbo e anche dopo. Faccio il buona fortuna al candidato di Treviso ma qui in Veneto si vota in 8 Comuni e io faccio gli auguri a tutti. E io voglio 8 Comuni su otto, mi accontento».

Il quarto lotto della tangenziale

«E' complicata la vita, Veneto Strade deve chiedere permesso ad Anas che poi deve chiedere il permesso a me - ammette Salvini - Per velocizzare nel nome dell'autonomia, sono d'accordo con Zaia e De Berti che visto che il Veneto corre più veloce di altri, anche sulle strade dovrà poter farlo. Ho dato l'autorizzazione al progetto del quarto lotto della tangenziale, Anas paga il progetto, Veneto Strade sta facendo il progetto e io chiedo una volta che ho il progetto ad Anas di inserire i 77 milioni di euro necessari a questo progetto e la prossima volta voglio venire qui a cantieri aperti».

Le frecciatine, Salvini: «Mario, tu hai l'esperta di armocromia?»

Durante la mattinata non sono mancate frecciatine agli avversari. Ad ampio raggio come alla Schlein con «Da sei mesi noi stiamo portanto avanti, tra le varie difficoltà, un Governo che sta dando dei buoni segnali di cambiamento - ha detto Salvini - Noi ci occupiamo di cose concrete, di persone, di artigiani, di operai, di lavoro, di cambiamento. Dalle altre parti invece ci si occupa del personal shopper e dell'armocromia. Mario, tu hai l'armocromista? Perché vedo che ti vesti sempre bene, uguale a Zaia.

O avete 80 completi tutti uguali nell'armadio o non me ne capacito. Comunque oggi sei molto abbinato, complimenti».

Il voto, Conte: «Siamo zero a zero, se vedo gente rilassata mi arrabbio»

Se per Salvini, pur con il giusto pizzico di scaramanzia, la vittoria della Lega a Treviso è scontata ma non ancora in tasca e bisogna "lottare fino alla fine andando a convincere anche chi ha ancora qualche dubbio". Mario Conte invita tutti ad andare a votare: «Non possiamo ancora festeggiare, non abbiamo vinto. Siamo zero a zero, non abbiamo vinto ancora nulla. Si inizierà a votare domenica dalle 7, la nostra campagna elettorale finirà lunedì alle 15. Se vedo gente rilassata prima, mi arrabbio».