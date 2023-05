TREVISO - Il giorno dopo il voto e l'elezione bis di Mario Conte, Matteo Salvini si è precipitato a Treviso per congratularsi con il neo rieletto sindaco.

A Ca' Sugana c'era anche Giancarlo Gentili che non si è fatto sfuggire l'occasione per commentare il risultato elettorale con Salvini: «Se io non vincevo nel 1994 e non facevo le mie battaglie, non so... Questi sono tutti miei figli».