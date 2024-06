VEDELAGO (TREVISO) - Matteo Ridolfi, eroe a 14 anni: ha salvato la vita ad un uomo in preda ad un malore. La “fiera delle belle notizie” di Vedelago arriva alla sesta edizione aggiungendo altre 140 notizie alle oltre mille già esposte. Tra queste quella che Enrico Zambon, studente delle medie di 3A, presenta oggi, 9 giugno: è la storia del quattordicenne della provincia di Verona, letta in un articolo ne Il Gazzettino. Matteo il 20 febbraio stava facendo un giro in bici quando ha visto un uomo accasciato a terra. Vista la situazione, decide di fiondarsi verso questa persona e, con l’aiuto delle indicazioni del 118, applica il massaggio cardiaco salvandolo. «Non ci ho pensato un attimo - ha raccontato Matteo a Enrico - e ho seguito alla lettera quello che mi dicevano gli operatori». «La storia riportata dal Gazzetino mi ha colpito molto - commenta Enrico - quando l’ho letta ho deciso di provare a rintracciare Matteo e di portarlo qui a Vedelago per fargli raccontare la sua esperienza».

Eroi e premi Nobel, la fiera delle belle notizie

Quest’anno a presentare la fiera delle belle notizie sono direttamente i ragazzi . «In questo progetto - espone Veronica - un giorno a settimana prendiamo un quotidiano e cerchiamo le belle notizie. Ma non ci fermiamo qua perché il bello di questa iniziativa è cercare il protagonista per farci raccontare da lui la storia. A fine anno, le presentiamo a questa fiera che è proprio una festa dove facciamo conoscere al pubblico queste notizie insieme a chi le ha vissute». «E’ bello che a scovare il lato positivo delle cose siano proprio questi ragazzi - commenta il professor Zanon - riuscire cogliere gli aspetti umani positivi è la premessa per diventare adulti consapevoli, responsabili e rispettosi». Alla “fiera delle belle notizie” quest’anno presenti ospiti anche da tutto il mondo come Dannian Kim Arundel Aris, figlio della Consigliere di Stato del Myanmar Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace 1991. Ad invitarlo è stata Sofia che, grazie alla ricerca delle notizie, ha scoperto la storia di Kim e si è messa in contatto con lui. «Non ero a conoscenza della storia e della guerra della Birmania - scrive Sofia nella lettera - mi ha colpito il fatto che lei stia cercando di diffondere quanto sta accadendo e di rendere giustizia a sua madre.». Ci saranno anche interventi di chi è riuscito a sconfiggere una leucemia oppure di chi grazie alla musica è riuscito a tornare a cantare dopo un ictus. Infine, ci saranno anche sindaci come Damiano Tomasi o sportivi che hanno raggiunto il Mozambico e molti altri. Tutta l’iniziativa è supportata dall’azienda Molino di Ferro Spa, azienda nota per la Polenta e per tutti i prodotti realizzati con farina di mais e senza glutine e porta in tavola l’autentica bontà veneta. «Poter dare un supporto concreto ad attività che coinvolgono educazione e crescita dei ragazzi è per noi fondamentale perché è su di loro dobbiamo investire per mettere al sicuro il nostro domani - dichiarano Paola e Fabio Marconato titolari - ci complimentiamo con l’Istituto Comprensivo di Vedelago e con tutto il team per questo meraviglioso evento». «È il secondo anno che partecipo a questa iniziativa - dichiara Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago, all’inaugurazione - È ogni giorno una bella sorpresa, un grande esempio che contribuisce a rendere grande la nostra Vedelago».La “Fiera delle buone notizie” continua oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.