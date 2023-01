Qualche anno fa si indagò sulla notizia che il boss Matteo Messina Denaro potesse aver trascorso un periodo della sua latitanza anche in Veneto, attorno al 2014. Per la precisione in una cantina di Campo di Pietra di Salgareda, in provincia di Treviso, ospite per alcuni giorni di un altro siciliano, Vincenzo Centineo, originario di Gangi in provincia di Palermo, poi finito sotto accusa nell'inchiesta sui Casalesi di Eraclea.

A raccontare questo retroscena - su cui non è stata però mai trovata alcuna conferma - fu un collaboratore di giustizia, Emanuele Merenda, originario di Patti in provincia di Messina, il quale riferì che Matteo Messina Denaro aveva alloggiato «in un edificio di colore giallo» a Campo di Pietra di Salgareda.



NESSUN RISCONTRO

Su questo episodio, rivelato in uno dei tanto interrogatori a cui Merenda è stato sottoposto, la Procura distrettuale antimafia di Venezia ha effettuato tutti i possibili approfondimenti, in stretto collegamento con la Procura antimafia di Palermo. Ma gli investigatori non sono riusciti a trovare alcuna conferma. Nessun elemento in grado dimostrare con certezza che il boss della mafia, rimasto latitante per 30 anni, si sia effettivamente fermato in Veneto. Dunque per la procura l'episodio raccontato dal pentito non si è mai verificato.

Merenda è stato ritenuto credibile in relazione ad altre rivelazioni fatte nell'ambito della sua collaborazione, ma non per quanto riguarda le rivelazioni su Matteo Messina Denaro. Un racconto nel quale il pentito effettivamente non riferì fatti di cui era a conoscenza diretta: Merenda non aveva visto con i suoi occhi il boss mafioso all'interno di quella cantina di Campo di Pietra di Salgareda, in provincia di Treviso. Ha invece indicato la fonte della sua informazione in Centineo: «Mi ha detto che ha ospitato Matteo Messina Denaro per quattro o cinque giorni a Campo di Pietra», disse nel corso di un interrogatorio. E in una diversa occasione aggiunse: «Centineo mi ha spiegato che prestava denaro senza garanzie ad interessi elevatissimi. Mi ha anche detto che i soldi che impiegava provenivano dal gestore di una cantina di Campo di Pietra riconducibile a dei siciliani che erano dei pezzi da novanta». Particolare che sarebbe servito per giustificare la presenza di Messina Denaro in quella località. «Abbiamo cercato ogni possibile riscontro, ma non è stato trovato nulla che possa confermare la presenza di Matteo Messina Denaro in provincia di Treviso», ha ribadito ieri mattina il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi.



TOTÒ RIINA A VENEZIA

Il racconto di Merenda non è comunque inverosimile. Più recentemente un altro pentito, Salvatore Baiardo (l'uomo che all'inizio degli anni 90, gestì la latitanza dei fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo) ha riferito che Messina Denaro, e i Graviano avevano un palazzo a Venezia nei primi anni 90, acquistato probabilmente tramite prestanome, e avevano le tessere per entrare al Casinò.

Provata, invece, la presenza in laguna di Totò Riina: una fotografia ritrae il capo dei capi di Cosa Nostra sorridente in piazza San Marco, fra i colombi svolazzanti; un boss giovane e in perfetta forma era il 1974, all'epoca aveva 47 anni che si trovava a Venezia in viaggio di nozze con Antonietta Bagarella, che all'epoca aveva 27 anni. I due sposini novelli non mancarono l'appuntamento con la città più bella del mondo nonostante Riina dovesse fare i conti già allora con vari mandati di cattura.