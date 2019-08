Il colpo di fulmine in un caffè: per Dimitri Coin e Karyne Montemezzo è tempo di nozze

di Elena Filini

TREVISO - Per una coppia Coin che si lascia , ecco una che si unisce.La notizia, apparsa due giorni fa sull'albo comunale, sancisce un'unione ormai consolidata, da cui sono nati Pietro e Luca. «Mi sento sposata da tempo! Abbiamo già due figli, ma questa è una bella cornice per la nostra famiglia» spiega Karyne. E Un regalo soprattutto a mamma e papà Coin, nel giorno del loro 50. anniversario.«Dimitri voleva fare un regalo ai suoceri, che davvero se lo meritano. Aveva qualche pensiero per me, perché mio padre è mancato quando ero incinta di Luca e avrebbe voluto accompagnarmi in questo giorno così importante. Però ho pensato che sia bello soprattutto per i nostri figli. E poi il 28 settembre è una data che incrocia Italia e Brasile: il 28 è nata una mia cugina di sangue, insomma è perfetta». Le nozze saranno celebrate in chiesa a Badoere. «Ma non sarà un matrimonio politico -ribadisce lady Coin- ci saranno alcuni amici, ma nessuna