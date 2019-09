Fiori d'arancio per il sindaco di Godega: Paola Guzzo è andata all'altare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GODEGA (TREVISO) - Fiori d'arancio per, sindaco di, e il suo compagno: ieri si sono uniti in matrimonio nella chiesa di Pianzano, durante la funzione domenicale delle 10.30. A celebrare le nozze don Alessio Magoga in una chiesa piena di amici, conoscenti e fedeli che non hanno voluto mancare all'evento. La sposa, come del resto vuole la tradizione, è arrivata in chiesa con dieci minuti di ritardo. Aveva un bellissimo vestito bianco con un lungo velo. Il papà l'ha accompagnata all'altare dove l'attendeva lo sposo assieme alla mamma. Un momento intenso e pieno di emozioni. La santa Messa è stata accompagnate dal coro parrocchiale di Pianzano che ieri ha dato il meglio di sè.