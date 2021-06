CASTELFRANCO - Coppia gay pronta al sì in Municipio ma la vicesindaca Marica Galante dà forfait. A sostituirla ci pensa l'assessore Gianfranco Giovine, ma scoppia il caso. A portare la questione al centro del consiglio comunale è stato il capogruppo di Castelfranco Merita, Sebastiano Sartoretto: «Marica Galante in qualità di vicesindaco ha anche la delega alla celebrazione dei matrimoni come ufficiale di Stato civile e dagli uffici mi hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati