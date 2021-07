REVINE LAGO (TREVISO) - Sobrio completo nero, il proverbiale ciuffo e le note di Paolo Conte. Ecco Centinaio in love: l'ex ministro oggi sottosegretario all'agricoltura è emozionato come un adolescente mentre attende la sua Silvia. Non è il senatore Gian Marco, ma Giamma71: e per la bella quarantenne ha perso letteralmente la testa. «È più di un anno che mi faccio 353 km andata e ritorno a settimana, ora mettiamo un po' di cose a posto»...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati