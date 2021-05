La città del Giorgione scenario da favola per "Matrimonio a sorpresa"

CASTELFRANCO - Maggio mese di matrimoni e anche se i grandi eventi sono ancora bloccati dalla pandemia, in tv si torna a sognare con Michelle Carpente e «Matrimonio a sorpresa in Italia», nuovo format in onda sabato 8 maggio alle 16.20 su Real Time (canale 31). E per il gran debutto è stata scelta la citta del Giorgione.

«Sarà un primo assaggio, sperando di realizzare una serie intera», racconta la Carpente, che

del programma è anche autrice, insieme a Gianluca Potenziani, e che per la prima volta riesce così a unire le sue due anime professionali, quella di attrice-conduttrice e quella, forse meno nota, di destination wedding planner. La Città di Castelfranco Veneto è stata la cornice di tutti i preparativi delle due proposte confezionate per il matrimonio che la wedding planner proporrà ai tutor amici degli sposi, ignari di ogni scelta tra i fiori, gli abiti, la location, le musiche, il catering e le fedi.



«Ho sempre coltivato le due carriere parallelamente e da tempo pensavo a come metterle insieme - spiega - Come weeding expert, generalmente mi occupo di coppie straniere, ma non solo, che vogliono di sposarsi in Italia».

Prodotto da Zoom Production con MR Moody, il programma rraduce in tv quello che la Carpente fa solitamente lontano dalle telecamere. Ma con una sfida doppia: una settimana di tempo per preparare le nozze e gli sposi all'oscuro di tutto. A loro infatti viene comunicata solo la data. Al resto dovranno pensare due amici-tutor, cui vengono sottoposte due diverse formule di matrimonio tra le quali scegliere, inclusi fiori, abiti, location, musiche, catering e fedi. Riusciranno a trovare quella più «giusta»? «L'idea iniziale era coinvolgere coppie straniere - prosegue la Carpente - ma la pandemia ha stravolto un pò i programmi». Protagonisti dello speciale saranno dunque due

fidanzati che già vivono in Italia, lei bielorussa, lui emiliano.