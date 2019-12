Masterchef, l'esercito dei concorrenti del Nordest: ecco chi sono Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Masterchef, i concorrenti del Nordest che si sfideranno a colpi di forchetta e cucchiaio nelle cucine del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy per conquistare il titolo di nono MasterChef italiano.La sfida finale delle selezioni - nell'appuntamento di ieri sera, su Sky Uno - ha visto i concorrenti anche alle prese con la regina della tavola, soprattutto nella cucina italiana: la pasta. Tra la tecnica nell'uso del mattarello e la creatività nella creazione di condimenti perfetti, i concorrenti hanno dato il massimo per convincere i tre giudici. In 20 ce l'hanno fatta, gli altri invece si sono fatti tradire dal poco tempo a disposizione, dalla tensione o dalla concorrenza.E così da giovedì prossimo, alle 21.15 su Sky e NOW TV, inizierà ufficialmente la gara, con il meccanismo ormai già rodato e conosciuto dal pubblico, tra Mystery Box, Invention Test e Pressure Test. Quest'anno però a loro si aggiungerà una prova totalmente nuova: lo Skill Test, una sorta di “esame a sorpresa” che coinvolgerà tutti i concorrenti, senza esclusioni, mettendoli alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici.Cresciuto in una famiglia unita, ha un compagno da 17 anni e hanno in programma di sposarsi nel 2022, nel giorno del loro ventesimo anniversario. Sono molto uniti e complici e il loro rapporto è invidiato da tutti gli amici: è stato lui a iscriverlo a MasterChef. La passione per la cucina è nel DNA della famiglia: dalla madre ha imparato la tecnica e la tradizione, dal padre la sperimentazione. Per deformazione professionale, quando pensa a un piatto parte dall’aspetto estetico. Dice di essere molto preciso e ordinato, ma soprattutto autocritico. Il suo sogno è vincere MasterChef e aprire un B&B all’italiana a Nizza.Ha lavorato diversi anni come manager commerciale di un brand di moda di lusso. Un anno fa ha smesso di lavorare iniziando a fare il papà a tempo pieno, ora è arrivato il momento di rimettersi in gioco e sogna di cambiare vita per dedicarsi alla sua più grande passione: la cucina. In casa ha sempre cucinato lui, anche quando tornava la sera tardi. Quando cucina è molto sicuro di sé, si definisce innovativo e mai banale. Colleziona coltelli, ne possiede quaranta, e quando va in vacanza li porta con sé: «Se devo fare una cosa e non ho il materiale mi girano», dice. Nei suoi piatti cerca di riprodurre i suoi viaggi e quando un piatto non gli riesce diventa intrattabile. Leader, precisino, impulsivo, permaloso e testardo: «È difficile farmi cambiare idea», dice. Con un amico chef di Copenaghen ha in progetto di trasformare un casolare in un ristorante.Capo reparto in un supermercato dove si occupa di gestione ordini. È di origini casertane ma abita da 10 anni a Bolzano. Brava ma un poco sicura delle sue capacità, sostiene di avere una conoscenza generale della cucina ma è tradizionalista nei gusti e nei sapori e ha un po’ di timore nello sperimentare piatti troppo elaborati. Il suo secondo hobby è il canto, suonava ai matrimoni con il suo gruppo musicale. Le piace essere al centro dell’attenzione, è ottimista e sempre con il sorriso. Vivendo fuori ha imparato a conoscere e a capire le diversità altrui. Il suo desiderio è quello di aprire un negozio di pasta fresca o un «ristorante gastronomia».È cresciuta con i nonni perché suo padre vent’anni fa si è trasferito in Germania. È sposata con Alessia da un anno e lavora come operatrice di Patronato. Si definisce una buona forchetta, ma il suo amore per i fornelli è nato tardi, non riesce a non pensare a un futuro nella ristorazione. Appassionata di cucina fusion e orientale. Si è sempre gestita autonomamente, si definisce avventuriera e in cerca di nuovi stimoli. Dice di essere molto severa con sé stessa. Non regge bene il giudizio e la pressione ma, dice, «avevo bisogno di alzarmi da quel divano e prendere in mano la mia vita».