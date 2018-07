Si ferma a riposare sul sentiero: masso precipita e lo uccide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO -È morto così ieri pomeriggio, 56 anni,di Noale e delladi Padova, ora alla. Si era fermato qualche istante a, durante una passeggiata in lungo i sentieri del Lagorai: un masso precipitato dalle rocce soprastanti lo ha colpito in pieno, provocandogli un grave trauma cranico e facendoloBurlini, insieme a un amico, stava percorrendo i sentieri sopra Bieno e Pieve Tesino, ai piedi del monte Castelletto e del Cimon dela Rava. Si trovava ad una quota di 1480 metri circa, all'incrocio di due sentieri. Il masso che lo ha colpito gli ha fatto perdere i sensi, facendolo scivolare per qualche metro nella scarpata.