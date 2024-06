Massimo Zanetti, patron della Segafredo, è presidente della Fondazione di Possagno: «Voglio portare i giovani a conoscere Canova»

POSSAGNO (TREVISO) - Massimo Zanetti, presidente e amministratore delegato di Massimo Zanetti Beverage Group, realtà nota per il marchio del caffè Segafredo, il nuovo presidente della Fondazione Museo Gypsoteca Antonio Canova, di Possagno, fino a pochi mesi fa guidata dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Zanetti è stato designato dal nuovo Consiglio di amministrazione nominato dal sindaco di Possagno, Valerio Favero, il quale ricopre la carica di vicepresidente. «Ho accettato questo incarico con molta responsabilità - afferma Zanetti -. Non ho accettato subito ma il sindaco di Possagno voleva un imprenditore. Io sono molto sul pragmatico e quindi con senso di responsabilità e senso del territorio ho accettato questo compito. Lo sento come un impegno molto forte e sono aiutato da tante persone esperte. Sono convinto che rilanceremo la Fondazione. Voglio anche rinnovare e portare i giovani a conoscere Canova che ha un carisma incredibile che dura nei secoli». (video di Valentina Dal Zilio)