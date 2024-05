VENEZIA - Pallone o racchetta che fosse, i vecchi amici di Agordo ricordano Massimo Renon sempre in campo: «Da ragazzino era molto bravo a giocare a calcio, ma era tanto portato anche per il tennis. Intuitivo ed empatico, capivamo che avrebbe fatto strada. Ha cominciato come commesso da Maja Dress in paese, dopodiché è partito per il mondo ed è tornato da top manager». Una lunga corsa fra Giacomelli Sport e Luxottica, Ferrari e Sàfilo, Kering e Marcolin. Ultima tappa Benetton Group, fino a ieri, quando Luciano Benetton gli ha indicato la panchina e l’operaio diventato Ceo ha risposto così al Gazzettino: «So per che cosa mi chiamate, ma per il momento “no comment”, non ho nulla da dichiarare. Mi sto muovendo per calibrare la risposta, ci saranno elementi nei prossimi giorni. Amarezza? Ho letto tutto e mi sto organizzando di conseguenza, ci sarà un comunicato coordinato». Con gli avvocati, s’intende.



I TONI

È finito mestamente così, a tre settimane e tre giorni dall’assemblea degli azionisti convocata per il 18 giugno, il quadriennio a Ponzano Veneto del bellunese Renon. L’uomo «che viene dalla montagna», l’ha definito il patriarca dei Benetton, «scarpe grosse cervello fino». Studi in Scienze politiche con specializzazione in Business management alla Sda Bocconi di Milano e alla Columbia University di New York, il nuovo amministratore delegato era stato accolto a Villa Minelli con ben altri toni il 9 marzo 2020: «L’ingresso di Renon in Benetton Group si pone come obiettivo l’implementazione del processo di rilancio del business avviato dal presidente Luciano Benetton nel 2018». Cioè dal fondatore che, nell’intervista-sfogo al Corriere della Sera, ha fissato nello scorso equinozio i primi segnali di un autunno societario: «Solo il 23 settembre del ‘23 viene accennato a qualche problema ma in modo tenue».



L’OTTIMISMO

Pensare che solo due giorni prima, ai microfoni di PambiancoTv, Renon aveva dispensato ottimismo in occasione della sfilata primavera/estate 2024 di United Colors of Benetton, ideata dal direttore creativo Andrea Incontri e allestita nel Museo della Permanente di Milano: «Continuiamo a crescere organicamente perché i negozi stanno performando sempre meglio, cresciamo con nuove geografie. Stiamo ritornando in mercati che prima non erano presidiati e in nuove categorie di prodotti: accessori, valigeria, collezione casa. Questa è un’azienda che trova nello sviluppo non solo commerciale ma anche di business, di dimensione di brand, di conoscenza, la sua vera identità, siamo destinati a crescere anche nei prossimi anni». Il piano presentato al suo insediamento prevedeva il raggiungimento del pareggio operativo di bilancio entro la fine del 2023, come confermato dallo stesso Ad a margine del défilé, a cui aveva assistito in prima fila con Sabrina Benetton e il marito-consigliere Ermanno Boffa: «Pur in un contesto economico e geopolitico globale particolarmente complesso, quindi, le stime parlano di una crescita a doppia cifra nei ricavi e di progressi nella redditività che ci faranno proseguire con decisione verso l’obiettivo del pareggio. Ci aspettano altri anni importanti, in cui potremo aggredire con investimenti significativi mercati chiave come gli Stati Uniti, forti della consapevolezza di dovere valorizzare e portare a una nuova stagione di crescita una storia unica, frutto dello straordinario intuito imprenditoriale dei nostri fondatori. Benetton non è solo un marchio. Benetton è Benetton».



LA PAGINA

Un’icona che Renon aveva mostrato di onorare anche il 21 luglio 2020, quando ancora infuriavano le polemiche per il tragico crollo del ponte Morandi e ormai il governo Conte II spianava la strada all’uscita di Atlantia da Autostrade. «Fieri ed orgogliosi di lavorare per la famiglia Benetton», fece scrivere l’amministratore delegato su una pagina di giornale, acquistata per ospitare pure le firme di 130 dipendenti in rappresentanza dei 7.500 collaboratori distribuiti nel mondo. Ora invece il 54enne sta preparando tutt’altra nota, come replica al benservito ricevuto dal signor Luciano: «Mi sto organizzando con i miei legali per una risposta strutturata».