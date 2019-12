Massacro di Rolle, la Procura chiede l'ergastolo per Sergio Papa

LEGGI ANCHE

TREVISO - La Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto, oggi 5 dicembre che sia condannato all'ergastolo Sergio Papa, il 35enne accusato dell'omicidio dei coniugi Loris Nicolasi e Annamaria Niola, di 72 e 69 anni, il primo marzo del 2018 a Rolle di Cison di Valmarino ( Treviso). I due morirono in modo orribile, per le ferite di arma da taglio secondo l'accusa provocate da Papa il quale avrebbe anche cercato di bruciare il corpo dell'uomo. All'imputato gli investigatori erano giunti pochi giorni dopo in seguito a testimonianze e intercettazioni ambientali nell'abitazione dei genitori.