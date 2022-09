Maserada sul Piave, incidente stradale in via Papadopoli: due persone ferite, una è grave

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Incidente intorno alle 21.30 di giovedì 1 settembre a Maserada, in via Papadopoli Nord, all'altezza del civico 1. Due auto si sono scontrate frontalmente, un botto tremendo che le ha scaraventate nel fossato: due persone sono rimaste incastrate negli abitacoli, una è in condizioni molto gravi, l'altra ha un braccio rotto. Sul poso ti vigili del fuoco di Treviso e il Suem con le forze dell'ordine.