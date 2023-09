Omicidio a Maser, Manuela non ce l'ha fatta: morta dopo la coltellata del marito

MASER (TREVISO) - L'ha accoltellata, poi è andato dai carabinieri per costituirsi, lasciando la moglie in casa, ferita gravemente. Purtroppo le condizioni della donna sono apparse subito disperate, e all'alba del 25 settembre, il giorno dopo l'aggressione, la 77enne Manuela Bittante è morta nell'ospedale di Treviso. Fatale per la donna un profondo fendente al costato.

L'ictus della moglie prima della tragedia

L'anziana era tornata a casa sabato sera, dopo settimane trascorse quasi interamente in ospedale, in stato semi-vegetativo, conseguenza di un ictus che l'aveva colpita a luglio.

La confessione del marito

«Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile» aveva detto il marito, 74 anni, consegnandosi ai militari dell'Arma. Arrestato per tentato omicidio aggravato, l'uomo, in carcere a Treviso, dovrà rispondere a questo punto dell'uccisione della consorte.