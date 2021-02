Malore sulle scale di casa: precipita nel vuoto e muore

MASER - Esito drammatico per l'intervento che sabato sera ha portato carabinieri, sanitari del Suem e vigili del fuoco in via Sant'Antonio a Maser. Luciano Martignago, pensionato di 68 anni da sempre residente in paese, è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione. A stroncarlo sarebbe stata un incidente domestico: una fatale caduta dalle scale, che non si esclude possa a sua volta essere stata l'effetto di un malore. Sulle esatte circostanze che hanno portato al decesso stanno lavorando i militari dell'Arma, che hanno tuttavia escluso la responsabilità di terze persone e disposto che la salma venisse riaffidata ai familiari per l'organizzazione delle esequie, ancora da fissare.



I SOCCORSI

A chiedere l'aiuto dei pompieri poco prima delle 20 sono state le due figlie di Martignago, che vivono nella zona ma in abitazioni diverse rispetto a quella del padre. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui e ormai preoccupate, hanno raggiunto la villetta di via Sant'Antonio. Quando i soccorritori sono entrati in casa, si sono trovati davanti a una scena straziante. Nel corridoio del pianterreno, ai piedi della rampa di scale che porta di sopra, giaceva esanime il pensionato. Accanto al corpo vi erano alcune tracce di sangue, proveniente da una serie di ferite riscontrate sul capo e il volto del 68enne. Nonostante gli accertamenti svolti dal personale sanitario, inutile è stato ogni tentativo di rianimare Martignago. Il medico legale ha infatti stabilito che la morte sarebbe risalita ad alcune ore prima.



LE INDAGINI

Al termine di un lungo sopralluogo gli inquirenti hanno escluso che a uccidere l'uomo potesse essere stata l'opera di terze persone. Si ritiene che il pensionato sia precipitato dalla rampa di scale battendo la testa, probabilmente dopo essere stato colto da un malore improvviso che gli ha fatto perdere l'equilibrio. Nella stessa abitazione risultava risiedere la moglie, che al momento della tragedia non si sarebbe però trovata in casa. Il corpo è stato trasferito all'obitorio di Montebelluna e messo a disposizione dei parenti per l'organizzazione dei funerali.

