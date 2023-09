Maser. Donna aggredita e accoltellata in casa dal marito: ricoverata in gravissime condizioni. L'uomo si è costituito

MASER (TREVISO) - Donna aggredita e accoltellata in casa dal marito. Il fatto è avvenuto oggi, domenica 24 settembre 2023, intorno a mezzogiorno, in via Ermenegildo Metti a Maser. La vittima 77enne, ferita gravemente, è stata trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: è in pericolo di vita. I Carabinieri di Montebelluna, intervenuti, hanno rinvenuto la presunta arma utilizzata per aggredire la donna.

Il marito la accoltella e poi si costituisce

A colpire la vittima con un coltello è stato presumibilmente il marito, di 74 anni, che dopo l'aggressione si è presentato autonomamente alla caserma dei carabinieri di Cornuda raccontando che cosa era successo. I soccorritori, allertati dai militari, hanno trovato la donna ancora in vita e hanno disposto il suo trasferimento in elicottero a Treviso.