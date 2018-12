Maschio incontra Gomitolorosa Onlus e nasce una "calda" limited edition del Prosecco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per questo Natale Cantine Maschio ha scelto di sostenere il progetto di. L’associazione promuove ilimpegnati in terapie mediche di medio-lungo periodo nonché la solidarietà verso soggetti più deboli, facendo leva sul recupero delle lane autoctone e sulla salvaguardia dell’ambiente. I valori comuni e che hanno fatto incontrare queste due realtà sono l’attenzione verso le persone e il loro benessere, il valore espresso dal lavoro, la promozione delle produzioni legate al territorio, i contesti e i momenti di incontro e convivialità tra le persone.L’azienda leader nella produzione di bollicine venete ha dedicato a questo “incontro” una Limited edition invernale del mini Prosecco ispirata alle tendenze moda che ha per protagonisti materiali caldi e filati. Il tricot non è quindi solo texture per il nuovo pack che arricchisce la collezione delle, prodotto icona della cantina, ma diventa soprattutto il fil rouge dell’importante collaborazione con l’associazione che ha nel knitting e nella lana il cuore delle proprie attività.Cantine Maschio sosterrà le attività di Gomitolorosa anche attraverso una serie di eventi volti a far conoscere la Onlus. All’interno di selezionati centri commerciali apriranno le porte i Knit Café del Gomitolorosa, luoghi di incontro e condivisione intorno al lavoro a maglia, attività sempre più diffusa e alla moda. Tra i tavoli del café sarà possibile incontrare delle “maestre di maglia” speciali per rubare loro alcuni segreti del lavoro a ferri e lavorare insieme per scoprirne tutti i benefici psico-fisici di questo passatempo. Sarà inoltre occasione per sostenere i progetti dell’associazione attraverso una donazione e ricevere una delle personalizzazioni artistiche della bottiglia di mini Prosecco Maschio firmate Gomitolorosa.