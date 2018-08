Nuoto sincronizzato, Martina fa incetta di medaglie ai campionati paralimpici

di Luciano Beltramini

MONTEBELLUNA -, atleta dello Sport Life, è stata di parola è si è confermata una regina speciale dello sport. Ha infatti fatto incetta di medaglie aiappena conclusasi in Canada. Ha conquistato tre ori, un argento e tre bronzi. E per la campionessa dello Sport Life Montebelluna è stato un tripudio di applausi.IL RITORNOSabato mattina Martina è atterrata alla Malpensa con la nazionale azzurra di nuoto Fisdir (Federazione paralimpici intellettivi relazionali). Era stata in trasferta a Truro in Canada per il mondiale Dsiso per la sindrome di Down. Dal 20 al 26 luglio, Martina ha entusiasmato tecnici, tifosi e appassionati che hanno assistito alle gare internazionali in vasca, presenti 200 atleti di 25 Paesi.