MONTEBELLUNA (TREVISO) - Un gesto che ha commosso tutti e forse l’unico, in qualche modo, in grado di ricucire un dolore che non ha confine, quello della perdita improvvisa di un figlio. Luciana e Gianni Piran con Roberta e Antonio Gallina, genitori di Emanuela Piran e Gian Marco Gallina di Montebelluna , i due giovani fidanzati morti nella tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio, in comune accordo, hanno donato la parete attrezzata e l’attrezzatura da montagna dei figli alla Palestra di roccia del comune di Borso del Grappa. Sarà messa oggi all’interno della palestra una foto di Emanuela e Gian Marco, sorridenti, con alle spalle le amate vette.

Il ricordo delle vittime

La parete acquisisce una seconda vita: è stata sistemata e adeguata alle norme di sicurezza ed è pronta ad accogliere i bambini che frequentano la palestra di Borso. Inaugurata nel 2018, la struttura, con oltre un migliaio di accessi all’anno, tre istruttori e un bacino di utenza da Montebelluna a Bassano del Grappa, è un fiore all’occhiello per la pedemontana e nonostante sia molto frequentata anche dagli adulti, con una media di 35 scalatori liberi al giorno, un occhio di riguardo va ai bambini, che qui provano i primi rudimenti dell’arrampicata. « Il gesto delle due famiglie è davvero simbolico ed è stato molto toccante quando abbiamo parlato della foto scelta a memoria di Emanuela e Gian Marco. Ci sembrava doveroso almeno una targa, ma temevamo di rinnovare il dolore », sottolinea l’assessore comunale di Borso Giulia Favero . « Invece eravamo tutti molto commossi e anche i genitori contenti del gesto. La parete donata verrà utilizzata dai bambini ed è molto bello che i bimbi guardando la foto percepiscano l’amore e il rispetto per la montagna e con questi valori imparino a “leggerne” anche le sfaccettature più pesanti » .

Il dolore