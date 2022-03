Marito violento, l'allarme dei vicini: mamma e bimba portate in salvo

CONEGLIANO Un nuovo caso di violenza in famiglia in un contesto di grave disagio sociale a Conegliano. Avvertiti dai vicini, i carabinieri sono intervenuti ieri sera intorno alle 18 all’inizio di via Piave, una traversa che collega via Fenzi con via Cadore nella zona centrale di San Martino, proprio di fronte all’ingresso dell’oratorio della parrocchia. In un appartamento del primo condominio sopra una pizzeria vive una coppia di pakistani con una bambina. Come hanno riferito i vicini, non sarebbero inquilini regolari, ma ospiti dell’affittuario e nell’appartamento ci sarebbe un via vai di altre persone, creando una situazione insopportabile per gli altri inquilini, che si sono più volte lamentati per gli schiamazzi. Ieri deve essere scoppiata una lite furibonda nella famiglia pakistana formata da una coppia con una bambina. L’uomo avrebbe tentato di aggredire la moglie che è riuscita ad affacciarsi sul terrazzo con la bambina in braccio gridando disperatamente e facendo capire, anche se non parla italiano, che aveva bisogno di aiuto. I vicini hanno avvertito le forze dell’ordine intervenute per portare in un luogo protetto la donna e della sua piccola, mentre nei confronti dell’uomo sono stati avviati accertamenti sulla sua posizione e per eventuali provvedimenti.