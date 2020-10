VITTORIO VENETO - «Dimmi dove sei stata ieri sera o di qui non esci». È stata una mezzora di fuoco quella fatta passare da un 50enne alla compagna, di 20 anni più giovane di lui, durante una vera e propria sfuriata di gelosia. Conclusasi all'arrivo dei carabinieri di Vittorio Veneto con una denuncia per lui, accusato di sequestro di persona.

IL PROCESSO

Il processo è in corso di svolgimento in Tribunale a Treviso e oggi ha vissuto un passaggio interlocutorio, con la deposizione di uno dei militari che sono stati chiamati. La vicenda si svolge a Vittorio Veneto nel dicembre 2017. Manca un giorno a Capodanno e lui è improvvisamente assalito dal dubbio: «dove è stata ieri sera?». Entra quindi nella casa comune, in cui i due vivono da sette anni, chiude la serratura del portone d'ingresso e se si matte in tasca le chiavi. E inizia a farle il terzo grado. «Dove sei stata ieri sera? E dimmi: con chi eri?» le chiede il compagno che, evidentemente, non si fida molto delle cene tra amici che si svolgono nel periodo natalizio. Lei, 30 anni, esita e non risponde. Il che manda ancora più sulle furie lui. Che a un certo punto si frappone fra la donna e la finestra mentre la giovane cerca di svignarsela fuori, trattenendo con entrambe le mani la corda della tapparella che lei cercava di alzare per sfuggire all'interrogatorio. Nel frattempo è stato chiamato il padre delle 30enne, che però arriva sotto casa e trova la figlia segregata all'interno, chiusa a chiave dal 50enne. E pur non avendo lei presentato querela, i carabinieri, che sono invece chiamati dal padre preoccupato, hanno comunque annotato quanto successo e fatto partire la denuncia d'ufficio. E si è arrivati al processo.

LA DIFESA

«Ma quale mezzora - sbotta il legale dell'uomo, l'avvocato Maria Grazia Stocco - anche il carabiniere che ha testimoniato nell'ultima udienza ha riferito che al massimo saranno stati 20 minuti. È stata una scenata di gelosia in piena regola, cose che possono succedere all'interno di una coppia. La situazione è subito tornata alla normalità e i due, riappacificatisi, ad oggi sono tornati a stare insieme e vanno d'accordissimo». Per la cronaca, all'inizio di quest'anno, sul suo profilo social di Facebook, lei ha cambiato lo status in inizio di una relazione, diventato il 16 settembre una unione civile perché, come spiega a una amica «siamo amici, ho messo così se no mi arrivano una montagna di richieste di amicizia neanche fosse Naomi Campbell». Che al 26 settembre è però mutato in inizio di una relazione aperta. Resta la domanda, che è poi quella che ha scatenato tutto questo putiferio: ma dove era andata e con chi il 29 dicembre del 2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA