Treviso a New York, gli studenti del liceo Canova incontrano Mario Draghi. Il premier: «Ora avrò tempo libero, verrò a trovarvi»

TREVISO - Gli studenti del liceo Canova a New York incontrano Mario Draghi negli Usa. «Ora avrò tempo libero..». Mario Draghi scherza con un gruppo di studenti incontrati a margine del Youth4Climate a New York e risponde così all'insegnante che lo invita ad andare a trovarli. «Voglio stringere la mano di questi ragazzi e fare una foto con loro» aveva detto poco prima il premier Draghi, dopo aver ascoltato il racconto del progetto di «educazione civica», come lo definisce la preside Mariarita Ventura, che ha portato un gruppo di studenti dell'istituto Canova di Treviso nella Grande Mela in occasione dell'assemblea generale dell'Onu.

Gli studenti del Liceo a New York

«È un'esperienza importante per i nostri ragazzi, chiedono concretezza, non è così facile per loro» che a giorni, in molti, saranno chiamati per la prima volta al voto. L'obiettivo del progetto, sottolinea il coordinatore Antonio Silvio Calò, che accompagna gli studenti insieme alla docente di inglese Claudia Re, è avvicinare gli studenti «alle istituzioni», approfondire il tema del «servizio» nella cosa pubblica e quello dei «migranti». L'incontro di oggi, 20 settembre, con il premier è «significativo, ha rotto lui il ghiaccio con frasi molto spontanee e loro si sono sentiti chiamati in causa».