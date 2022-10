Il mondo del basket e del ciclismo hanno celebrato la loro unione ieri, nella chiesa di San Liberale a Treviso. Il danese Mikkel Frolich Honorè, 25 anni, ciclista professionista dal 2019 e atleta della Quick-Step Alpha Vinyl Team, è convolato a nozze con la fidanzata trevigiana, Marilisa Zanini, 29 anni, arena manager – entertainment dell’Olimpia Basket Milano. A celebrare l’unione è stato don Paolo Giacomazzo, parroco di San Liberale (il quartiere in cui ha vissuto Marilisa prima di trasferirsi a Milano), davanti a un centinaio di ospiti giunti dalla Danimarca e dal Canton Ticino per festeggiare gli sposi più sportivi dell’anno.

GLI INVITATI