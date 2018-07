Siluro Margherita: acqua, sapone e record italiano sui 200 metri dorso

di Francesco Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non finisce di stupire. Dopo aver sbancato ai Giochi del Mediterraneo tornando a casa con 4 ori,sui 200 dorso che resisteva dal giugno del 2009. Margherita ha nuotato in 2’07”16, quasi un secondo in meno rispetto al record ottenuto da Alessia Filippi a Pescara (2’08”03). Con l’occasione, la nuotatrice cresciuta anche, ha battuto anche il record della manifestazione Sette Colli che apaprteneva a una nuotatrice giapponese e risaliva al 2012. Si tratta, come si può ben capire al di là del valore del record italiano, di un tempo di livello assoluto che proietta l’ondina oggi in forza all’Aniene ai vertici del nuoto mondiale.