Mareno di Piave. Uomo accoltellato alla schiena da uno sconosciuto: chi è la vittima e cosa è successo domenica sera

MARENO DI PIAVE (TREVISO) - Accoltellato alla schiena da uno sconosciuto, questo è quello che è accaduto nella serada di domenica 18 settembre 2022, intorno alle 18.45, in una zona di campagna di Mareno, non lontano dal cimitero. Vittima dell'aggressione è stato un uomo di 56 anni, de posto. Soccorso dai sanitari, l'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, in prognosi riservata ma pare non in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Conegliano per risalire all'identità dell'aggressore e ai motivi del gesto.