Ladri in casa: rubata una pistola Smith and Wesson calibro 38, con cento colpi

MARENO DI PIAVE - Una pistola Smith and Wesson calibro 38, con ben cento colpi, oltre a vari gioielli in oro di valore ingente, per un bottino di diverse migliaia di euro. Questa la refurtiva che una banda di ladri, domenica scorsa, è riuscita a trafugare all'interno di un'abitazione di via Castaldia a Mareno di Piave. I malviventi si sono introdotti in casa scassinando la serratura della porta d'ingresso, approfittando dell'assenza del proprietario, un pensionato: il furto sarebbe infatti avvenuto nel corso della giornata, senza che nessuno di coloro che vivono in zona si rendesse conto di quanto stava accadendo. Nessun allarme o telecamera ha messo i bastoni tra le ruote ai ladri che hanno dunque potuto agire liberamente. L'anziano ha scoperto di essere stato derubato solo in serata,